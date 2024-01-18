Египет — Гана: Кудус вывел ганийцев вперёд в концовке первого тайма

Сегодня, 18 января, проходит матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций (группа B), в котором встречаются сборные Египта и Ганы. Команды играют на стадионе «Феликс Хопье-Боини» в городе Абиджан, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени.
В концовке первого тайма, на 45+3-й минуте, Мохамед Кудус открыл счёт в матче, выведя Гану вперёд.
В своём первом матче на турнире сборная Египта сыграла вничью с Мозамбиком со счётом 2:2. Гана в первом туре уступила сборной Кабо-Верде — 1:2.
Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.
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