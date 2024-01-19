«Реал» дважды проиграл в нынешнем сезоне, оба раза — в матчах с «Атлетико»

Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Атлетико» встречался с «Реалом» Матч прошёл на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой «Атлетико» со счётом 4:2.

Таким образом, «Реал» потерпел своё второе поражение в сезоне во всех турнирах. Оба раза это произошло в матчах с «Атлетико». Первый проигрыш состоялся в сентябрьском матче испанской Примеры, когда «матрасники» одолели «сливочных» со счётом 3:1.

В результате матча, «Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Реал» завершил участие в турнире.

Отметим, «Реал» является действующим победителем Кубка Испании, обыграв финальном матче прошлого сезона «Осасуну» со счётом 2:1.

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