Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Будё-Глимт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» предложил Мбаппе новый контракт на € 400 млн

«ПСЖ» предложил Мбаппе новый контракт на € 400 млн
Аудио-версия:
Комментарии

«ПСЖ» сделал новое предложение французскому нападающему клуба Килиану Мбаппе, сообщает RMC Sport.

По данным источника, французский клуб готов предложить Мбаппе в летнее трансферное окно контрактное соглашение на четыре года с заработной платой в € 400 млн.

Отмечается, что сейчас Мбаппе зарабатывает около € 100 млн в год, включая доходы от рекламы. Летом «ПСЖ» готов предложить Мбаппе € 100 млн чистой зарплаты, не включая заработок от о рекламы.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основным вариантом продолжения карьеры игрока называется «Реал».

Французский нападающий выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.

Материалы по теме
Мбаппе нет места в «Реале»
Мбаппе нет места в «Реале»

Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android