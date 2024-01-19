«ПСЖ» предложил Мбаппе новый контракт на € 400 млн

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«ПСЖ» сделал новое предложение французскому нападающему клуба Килиану Мбаппе, сообщает RMC Sport.

По данным источника, французский клуб готов предложить Мбаппе в летнее трансферное окно контрактное соглашение на четыре года с заработной платой в € 400 млн.

Отмечается, что сейчас Мбаппе зарабатывает около € 100 млн в год, включая доходы от рекламы. Летом «ПСЖ» готов предложить Мбаппе € 100 млн чистой зарплаты, не включая заработок от о рекламы.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основным вариантом продолжения карьеры игрока называется «Реал».

Французский нападающий выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.

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