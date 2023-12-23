«Локомотив» отдал в аренду Марадишвили, купленного два года назад у ЦСКА за € 7 млн

Сегодня, 23 декабря, стало известно, что полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили будет выступать за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. По информации Transfermarkt, Марадишвили ранее переходил из ЦСКА в «Локомотив» за € 7 млн. Напомним, трансфер состоялся в сентябре 2021 года.

Арендное соглашение между «Локомотивом» и «Пари Нижний Новгород» рассчитано на срок до завершения нынешнего сезона. В нижегородском клубе полузащитник будет выступать под пятым игровым номером.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Константин Марадишвили провёл восемь матчей, в которых забил один мяч. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.