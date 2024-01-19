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Агент Тодоровича — о продлении контракта с «Ахматом»: дела идут не в том направлении

Агент Тодоровича — о продлении контракта с «Ахматом»: дела идут не в том направлении
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Футбольный агент Горан Попов, представляющий интересы защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, рассказал о сложностях в переговорах о продлении контракта боснийца с грозненским клубом. Напомним, действующее соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2024 года.

«На наш взгляд, дела идут не в том направлении, есть большие разногласия между сторонами. Мы пока находимся в Турции, но по впечатлениям пока не уверены, что переговоры с «Ахматом» идут в правильном направлении, несмотря на пожелания футболиста и наше желание, чтобы он остался в этом. Мы также работаем над другими вариантами, к Дарко есть серьёзный интерес от других клубов», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тодорович провёл за «Ахмат» 23 матчах во всех официальных турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

«Ахмат» после первой части сезона в Российской Премьер-Лиге занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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