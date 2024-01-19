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«Это перебор». Юрий Жирков — о большом количестве бразильцев в «Зените»

«Это перебор». Юрий Жирков — о большом количестве бразильцев в «Зените»
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Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал большое количество бразильских футболистов в клубе. Ранее сине-бело-голубые первыми в истории Российской Премьер-Лиги достигли показателя в 11 игроков из одной зарубежной страны — Бразилии.

«Руководству виднее, конечно, но по мне — это перебор. Хотя сейчас бразильцы более профессиональные. Раньше любили пошуме­ть.

Раньше если бр­азильцы собирались, они могли хорошо пог­улять. А теперь они профессиональнее отн­осятся к делу», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Сейчас в составе «Зенита» числятся Марио Фернандеc (уроженец Бразилии, выступал за сборную России), Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Ду Кейрос, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо, Педро, Артур, а также Роберт Ренан (перешёл в «Интернасьонал» на правах аренды, но всё ещё принадлежит «Зениту»).

Напомним, «Зенит» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 36 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 38 очков после аналогичного количества игр.

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