Юрий Жирков ответил на вопрос, звал ли его «Зенит» после ухода Кругового в ЦСКА

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос, звали ли его обратно в команду сине-бело-голубые после новости о том, что защитник «Зенита» Данила Круговой решил перейти в ЦСКА.

«Вчера стало известно, что Данил Круговой перешел в ЦСКА? Удивительно, что он перешел из «Зенита» в ЦСКА. Может, Данил хочет играть больше. В ЦСКА у Кругового больше шансов заиграть, чем в «Зените».

«Зенит» остался с одним левым защитником Дугласом Сантосом. «Зенит» не звал обратно? Куда мне? Я бы не смог помочь команде. Уже и двух метров не пробегу», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 17 января, московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым, однако игрок перейдёт в московский клуб только летом 2024 года, так как имеет действующий контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».

40-летний Юрий Жирков завершил профессиональную карьеру футболиста в феврале 2023 года. Жирков успел поиграть за такие команды, как тамбовский «Спартак» (с 2001 по 2003 год), московский ЦСКА (с 2004 по 2009 год), лондонский «Челси» (с 2009 по 2011 год), «Анжи» (2011-2013), московское «Динамо» (2013-2015), санкт-петербургский «Зенит» (2016-2021) и «Химки» (2022). Также Юрий играл в составе сборной России с 2005 по 2021 год.