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Голкипер «Урала» Илья Помазун назвал топ-3 вратарей Европы

Голкипер «Урала» Илья Помазун назвал топ-3 вратарей Европы
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Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе екатеринбургского «Урала», назвал тройку лучших голкиперов Европы на данный момент. В тройку лучших россиянин включил голкипера «Реала» Тибо Куртуа, который в последнее время не играет из-за повреждения. Также он выделил Яна Зоммера из «Баварии» и Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны».

«Тер Штеген, Зоммер, Куртуа. Да, бельгиец не играет сейчас из-за травмы, но как он складывается на нижние мячи с его данными, его координация тела — просто супер!» — сказал Илья Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Илья Помазун принял участие за «шмелей» в нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах, где пропустил 32 гола и в шести матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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