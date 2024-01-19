Голкипер «Урала» Илья Помазун назвал топ-3 вратарей Европы

Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе екатеринбургского «Урала», назвал тройку лучших голкиперов Европы на данный момент. В тройку лучших россиянин включил голкипера «Реала» Тибо Куртуа, который в последнее время не играет из-за повреждения. Также он выделил Яна Зоммера из «Баварии» и Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны».

«Тер Штеген, Зоммер, Куртуа. Да, бельгиец не играет сейчас из-за травмы, но как он складывается на нижние мячи с его данными, его координация тела — просто супер!» — сказал Илья Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, Илья Помазун принял участие за «шмелей» в нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах, где пропустил 32 гола и в шести матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.