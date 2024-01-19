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Джордан Хендерсон: «Аякс» как футбольный клуб говорит сам за себя

Джордан Хендерсон: «Аякс» как футбольный клуб говорит сам за себя
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Новичок амстердамского «Аякса» Джордан Хендерсон поделился эмоциями от перехода в клуб из Нидерландов.

«Это были сумасшедшие дни. Но я безмерно счастлив быть здесь и начать новую главу в своей жизни и карьере.

«Аякс» как футбольный клуб говорит сам за себя. Игроки мирового класса играли здесь годами. Когда я узнал, что у меня есть такая возможность, я был очень счастлив и ошеломлён тем, что она существует. Это было то, что я хотел попытаться воплотить в жизнь. Мне очень приятно находиться здесь. Это особенный день», — сказал Хендерсон в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, о переходе 33-летнего полузащитника в «Аякс» стало известно накануне, 18 января. Бывший игрок «Сандерленда» и «Ливерпуля» подписал соглашение с нидерландским клубом, рассчитанное до 30 июня 2026 года. Хавбек будет выступать за амстердамцев под шестым игровым номером.

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