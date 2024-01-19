Тренер «Брентфорда» Франк: Айван Тони как маленький мальчик, который хочет играть в футбол

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал окончание срока дисквалификации нападающего команды Айвана Тони. Кроме того, датский специалист заявил, что в следующем матче нападающий выведет «пчёл» на поле в качестве капитана команды.

«Он похож на восьмилетнего мальчика, который просто хочет выйти на поле и поиграть в футбол… Когда я смотрю на него, то вижу очень преданного своему делу человека, очень взволнованного. Я думаю, могу сказать сейчас, что он выйдет в стартовом составе завтра и будет капитаном. Я уверен, что он готов к этому», — приводит слова Франка журналист Бен Якобс в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, в мае 2023 года Тони был отстранён от выступлений во всех турнирах сроком на восемь месяцев за нарушения регламента о ставках.