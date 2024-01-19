Кечинов предположил, кто в скором времени может покинуть «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о футболистах, которые могут покинуть стан красно-белых. В своём последнем интервью новый спортивный директор команды Томаш Амарал заявил, что хочет сократить количество футболистов в составе клуба.

«Сложно сказать, кто будет первым кандидатом на выход из «Спартака». Это должен определять тренер, кто ему нужен. Сейчас будут сборы, где Абаскаль поймёт, кто ему нужен, а с кем надо расставаться. На данный момент будут говорить, что непонятная ситуация у Джикии, потому что не играет в последнее время. Зобнин тоже не играет. Плюс у них уже подходит возраст. Футболистов, которые мало играют и редко попадают в стартовый состав, это коснётся», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, контракт Джикии с красно-белыми заканчивается в мае 2024 года. Георгий в нынешнем сезоне сыграл всего девять матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.

29-летний Зобнин принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых забил один мяч.