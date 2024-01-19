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«Годовая зарплата врача в Париже». Агент — о комиссионных за переход Адриано в «Спартак»

«Годовая зарплата врача в Париже». Агент — о комиссионных за переход Адриано в «Спартак»
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Популярный итальянский футбольный агент Марко Трабукки ответил на вопрос о том, сколько денег он получил за трансфер бразильского нападающего Луиса Адриано в московский «Спартак».

«Сколько я получил от перехода Луиса Адриано в «Спартак»? Учитывая, сколько он принёс команде, честно говоря, мало (смеётся). Про Луиса Адриано я не могу сказать, что получил очень хорошо или больше, чем заслужил. Мне чуть-чуть стыдно говорить в нашей сфере о сумме, которую получил. Конечно, стыдно — неправильная сумма, ведь это годовая зарплата хорошего врача в Милане или Париже», — сказал Трабукки в интервью YouTube-каналу «Шмурнов Тайм».

Напомним, в январе 2017 года Адриано перешёл в «Спартак» в статусе свободного агента. В июле 2019 года Луис покинул РПЛ. Сейчас он выступает за «Интернасьонал».

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