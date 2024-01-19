Ари — о жесте Медведева в адрес «Спартака»: сделал бы с «Зенитом» то, что он показал

Экс-форвард московского «Спартака» Ари отреагировал на скандальный жест председателя правления петербургского «Зенита» Александра Медведева в адрес красно-белых. Бразилец, имеющий гражданство России, считает, что это провокация со стороны руководителя сине-бело-голубых.

«Жест Медведева, конечно, провокация, но в футболе я и не такое видел. Такие эмоции руководителя «Зенита» показывают, что они боятся московскую команду. Дерби между «Спартаком» и «Зенитом» — самое принципиальное в РПЛ. Как бы я отреагировал, если бы Медведев показал этот жест мне? В следующем матче с «Зенитом» сделал с ними именно то, что он показал», — приводит слова Ари Sport24.

Напомним, 15 января текущего года пресс-служба «Зенита» на канале в YouTube опубликовала ролик, как председатель правления команды Александр Медведев беседует с полузащитником сине-бело-голубых Клаудиньо. В ходе диалога руководитель петербургской команды упомянул московский «Спартак», с которым «Зенит» сыграет после возобновления Российской Премьер-Лиги в 19-м туре, и несколько раз ударил ладонью по своему запястью. Спустя некоторое время петербуржцы удалили данное видео.