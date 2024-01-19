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Роналду: чемпионат Саудовской Аравии уже сейчас лучше французской Лиги 1

Роналду: чемпионат Саудовской Аравии уже сейчас лучше французской Лиги 1
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнил уровни чемпионата Саудовской Аравии и Лиги 1. Обладатель пяти «Золотых мячей» выразил мысль о том, что саудовская лига сильнее французской.

«Саудовская профессиональная лига более конкурентоспособна, чем Лига 1, я могу это сказать после года, проведённого там. Мы уже сейчас лучше французской лиги», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. Контрактное соглашение футболиста сборной Португалии с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость Роналду оценивается в € 15 млн. В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 25 матчах во всех турнирах. Он забил 24 мяча.

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