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Роналду: наконец-то «Манчестер Сити» выиграл ЛЧ, они заслужили это ещё два года назад

Роналду: наконец-то «Манчестер Сити» выиграл ЛЧ, они заслужили это ещё два года назад
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский «Аль-Наср», сообщил, что он рад из-за того факта, что в минувшем сезоне «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити» проявил себя потрясающе. Поздравляю их с результатами в минувшем сезоне. Их игроки, тренер. Просто великолепно.

Наконец-то они выиграли Лигу чемпионов. Наверное, они заслужили сделать это ещё два года назад. Мне нравится наблюдать за тем, как они играют», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в минувшем сезоне, помимо Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» также выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Европы. В нынешнем сезоне «горожане» также одержали победу на клубном чемпионате мира.

В финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» уступил «Челси» со счётом 1:0.

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