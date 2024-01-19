Агент Трабукки рассказал, какую роль выполнял в «Спартаке»

Известный итальянский агент Марко Трабукки рассказал о своей роли в московском «Спартаке» в период, когда президентом команды был Леонид Федун. Функционер признал, что он занимался трансферными вопросами.

«Я был организатором отдельных процессов в «Спартаке»? Организатором отдельных трансферов. Я не был советником. Я писал Каррере и параллельно селекционному отделу, предлагая различные кандидатуры. Тренер смотрел, узнавал. К примеру, Жиго. Каррера позвонил своему знакомому, который был вторым тренером «Андерлехта», спрашивал про Ханни. Тот ему рекомендовал Жиго. Федун тоже навёл свои справки, и всё», — сказал Трабукки в интервью YouTube-каналу «Шмурнов Тайм».

Напомним, «Спартак» после 18 туров РПЛ, набрав 30 очков, занимает пятое место в таблице.