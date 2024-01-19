Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гвинея — Гамбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Трабукки рассказал, какую роль выполнял в «Спартаке»

Агент Трабукки рассказал, какую роль выполнял в «Спартаке»
Комментарии

Известный итальянский агент Марко Трабукки рассказал о своей роли в московском «Спартаке» в период, когда президентом команды был Леонид Федун. Функционер признал, что он занимался трансферными вопросами.

«Я был организатором отдельных процессов в «Спартаке»? Организатором отдельных трансферов. Я не был советником. Я писал Каррере и параллельно селекционному отделу, предлагая различные кандидатуры. Тренер смотрел, узнавал. К примеру, Жиго. Каррера позвонил своему знакомому, который был вторым тренером «Андерлехта», спрашивал про Ханни. Тот ему рекомендовал Жиго. Федун тоже навёл свои справки, и всё», — сказал Трабукки в интервью YouTube-каналу «Шмурнов Тайм».

Напомним, «Спартак» после 18 туров РПЛ, набрав 30 очков, занимает пятое место в таблице.

Материалы по теме
Будущее футбола в России: как появляются Тюкавин, Пиняев и другие новые звёзды
Будущее футбола в России: как появляются Тюкавин, Пиняев и другие новые звёзды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android