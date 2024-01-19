Фернандес: не отметил для себя чего-то нового на первых зимних сборах с «Зенитом»

Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос о том, почерпнул ли он для себя что-то новое на первых зимних сборах в составе сине-бело-голубых. Бразилец дал понять, что его ничего не удивило.

«Отметил ли для себя что-то новое на первых зимних сборах с «Зенитом»? Действительно, это моя первая полноценная предсезонка с «Зенитом», но не сказал бы, что в этом есть что-то новое для меня, потому что я привык к любым нагрузкам», – приводит слова Фернандеса официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, Марио Фернандесу 33 года. Он стал игроком петербургского «Зенита» в июле 2023 года. Действующее соглашение защитника с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года. В нынешнем сезоне Марио принял участие в общей сложности в 15 матчах своей команды. Фернандес не отметился результативными действиями.