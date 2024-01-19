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«Осуждаем это». Мэр Мадрида — о расистских кричалках фанатов «Атлетико» в адрес Винисиуса

«Осуждаем это». Мэр Мадрида — о расистских кричалках фанатов «Атлетико» в адрес Винисиуса
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Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда прокомментировал расистские кричалки, которые болельщики мадридского «Атлетико» скандировали в адрес вингера столичного «Реала» Винисиуса Жуниора в преддверии и во время очного матча команд в 1/8 финала Кубка Испании (4:2).

Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лино – 39'     1:1 Облак – 45+1'     2:1 Мората – 57'     2:2 Хоселу – 82'     3:2 Гризманн – 100'     4:2 Рикельме – 119'    

«Я считаю, что нужно уметь побеждать и нужно уметь проигрывать. «Атлетико» проиграл на прошлой неделе, но победил вчера. Я считаю предосудительным любое проявление нетерпимости. Подобные единичные инциденты достойны осуждения. Очень сложно, когда у команд из одного города так много страсти и так развито чувство соперничества», — приводит слова Мартинес-Алмейды Mundo Deportivo.

Напомним, 10 января «сливочные» обыграли «матрасников» в 1/2 финала Суперкубка Испании (5:3).

В преддверии матча 1/8 финала Кубка Испании фанаты «Атлетико» скандировали «Ты обезьяна» в адрес Винисиуса.

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