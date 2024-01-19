Новый тренер «Ромы» Де Росси рассказал подробности своего контракта с клубом

Новоиспечённый главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси поделился подробностями своего трудового соглашения с римским клубом.

«Нет никаких дополнительных условий. Нет пункта об автоматическом продлении. Нет ничего. Это просто шестимесячный контракт. Я сказал руководству, что меня это устраивает. Единственное, о чём я просил, это чтобы ко мне относились как к тренеру, а не как к бывшему игроку или легенде клуба.

Также я сказал владельцам, что хочу бонус в случае выхода команды в Лигу чемпионов по итогу сезона», — приводит слова Де Росси официальный сайт римского клуба.

Напомним, о назначении Де Росси на пост главного тренера «волков» было объявлено в минувший вторник, 16 января.

Завтра, 20 января, Де Росси проведёт свой первый матч в качестве главного тренера «Ромы». Римский клуб сыграет с «Вероной». Матч начнётся в 20:00 мск.