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Мбаппе поделился воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года в России

Мбаппе поделился воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года в России
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Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о победе своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.

«Это может показаться непонятным, но на меня это не сильно повлияло, я был слишком молод. Я был рассеян, и на меня это мало повлияло. Я был рад победе, но я не осознавал, что именно я выиграл. В тот день я быстро вернулся домой и не праздновал как сумасшедший.

На ЧМ-2022 я гораздо лучше осознавал, что значит чемпионат мира, чем в 2018-м. ЧМ-2018 был моим первым, мы сразу его выиграли, особых эмоций это у меня не вызвало. В 2022 году эмоций было намного больше», – приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, в финале ЧМ-2018 сборная Франции обыграла Хорватию со счётом 4:2, а в решающем матче мундиаля 2022 года команда Мбаппе уступила Аргентине в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:2 — пенальти).

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