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Томас Мюллер: современный футбол слишком мягок для меня

Томас Мюллер: современный футбол слишком мягок для меня
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер оценил уровень жёсткости современного футбола.

«Здесь, в «Баварии», мы находимся на вершине футбольной пищевой цепочки. Здесь нет места фразе «он плохо воспринимает решение тренера».

Я должен быть честным и сказать, что сегодняшний футбол иногда слишком мягок для меня. У жёсткости есть своё очарование. Она не обязательно должна быть бесчеловечной, но тренерам должно быть позволено проявлять определённый уровень жесткости по отношению к своим игрокам. Как игрок, ты должен уметь мириться с этим, иначе далеко не уйдёшь», – цитирует Мюллера Bild.

34-летний Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». За первую команду он выступает с июля 2009-го. В нынешнем сезоне опытный немецкий полузащитник провёл 14 матчей в рамках Бундеслиги, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

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