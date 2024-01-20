Геннадий Орлов: Сёмин говорил, что Баринову не хватает футбольного интеллекта

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о разговоре с легендарным тренером «Локомотива» Юрием Сёминым по поводу капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

«Футболист «Локомотива» Баринов подавал надежды. Я разговаривал с Юрием Павловичем Сёминым, а он говорит: «Всё-таки у него не хватает футбольного интеллекта».

Бабах! Вот и всё. А что такое футбольный интеллект? Это понимание игры! Разнообразие моментов, куда отдавать: налево, направо, вперёд закидывать… Острота и скорость принятия решений, да, всё вместе взятое. Но это недоработка многих наших футболистов, даже способных», — заявил Орлов в эфире «Радио «Зенит».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В активе Баринова один гол в 16 матчах РПЛ.