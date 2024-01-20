Кубок Азии, 20 января: расписание игрового дня

Сегодня, 20 января, в Кубке Азии состоятся два матча 2-го тура группового этапа. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

20 января, суббота.

Группа Е:

Иордания — Южная Корея — 14:30 мск;

Бахрейн — Малайзия — 17:30 мск.

Вчера, 19 января, в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Азии состоялось три матча. Сборная Ирака обыграла Японию со счётом 2:1. Индонезия выиграла у Вьетнама со счётом 1:0. Иран обыграл Гонконг со счётом 1:0.

Напомним, Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля. В турнире принимают участие 24 национальные команды. Действующим победителем является сборная Катара (2019). Наибольшее количество побед в Кубке Азии на счету сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.