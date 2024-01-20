«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30

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Сегодня, 20 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». В качестве главного арбитра встречи выступит Пол Тирни. Игра начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 20 туров АПЛ «Арсенал» набрал 40 очков и занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Кристал Пэлас» заработал 21 очко и расположился на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды уже встречались в рамках 2-го тура. В той встрече подопечные Артеты одержали победу со счётом 1:0.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. Во втором круге «канониры» разгромили «орлов» со счётом 4:1.