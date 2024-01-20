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Тухель одобрил кандидатуру защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера

Тухель одобрил кандидатуру защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал своё согласие на потенциальную покупку мюнхенским клубом 33-летнего правого защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Однако источник подчёркивает, что основным вариантом для усиления линии обороны «Баварии» является 26-летний правый защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле. Станет ли Триппьер новым игроком мюнхенского клуба, будет зависеть от его переговоров с французским клубом по Мукиэле.

В нынешнем сезоне Триппьер принял участие в 28 матчах «Ньюкасла», в которых отдал восемь результативных передач. Действующий контракт 33-летнего футболиста с «сороками» рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает защитника в € 11 млн.

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