Умяров отреагировал на информацию, что Абаскаль может возглавить «Кадис»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слухи о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить «Кадис», выступающий в испанской Примере.

«Не видел, что Абаскаль претендент на пост главного тренера в «Кадис». От вас услышал. Когда будет конкретика, тогда можно будет прокомментировать», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Абаскаль рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера испанской команды. Его главным конкурентом является аргентинский специалист Эдуардо Бериццо.

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года.

После 18 туров нынешнего сезона РПЛ красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место.