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Главный врач «Спартака» подвёл итоги медосмотра после выхода команды из отпуска

Главный врач «Спартака» подвёл итоги медосмотра после выхода команды из отпуска
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о результатах медицинского осмотра футболистов красно-белых, проведённого после выхода команды из отпуска.

«В первый день после выхода из отпуска проходят углублённый медицинский осмотр в клинике ФМБА России. Все игроки побыли сегодня на УМО, за исключением Тео Бонгонда, который продолжает выступать за свою национальную команду. Все игроки готовы. В полном составе дальше будем выдвигаться на сборы.

Ребята заблаговременно получают индивидуальную программу, по которой они работают. Сегодня все тестируют жировую массу. Все ребята показали отличный результат. Первая половина сбора посвящается в большой степени тестированию. Не исключено, что некоторые игроки будут заниматься по индивидуальной программе», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 туров нынешнего сезона РПЛ красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место.

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