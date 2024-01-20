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Главный врач «Спартака» рассказал о сроках возвращения Тавареша на поле после травмы

Главный врач «Спартака» рассказал о сроках возвращения Тавареша на поле после травмы
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о восстановлении защитника Томаша Тавареша. Напомним, в середине июня португалец отправился в расположение молодёжной сборной для участия в чемпионате Европы U21 и на тренировке получил травму крестообразной связки.

«Тавареш был прооперирован ещё прошлым летом. Состояние его удовлетворительное. Он продолжал заниматься в отпуске по нашей программе, под контролем врачей в Португалии. Сейчас он прошёл тестирование. Он готов. Будет постепенно шаг за шагом подходить к общей группе.

Я думаю, что к концу февраля он будет уже в общей группе. Тренерский штаб во второй половине сезона сможет на него рассчитывать», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В прошлом сезоне Тавареш провёл за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

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