Главный врач «Спартака» рассказал о физическом состоянии Селихова

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о нынешнем состоянии голкипера москвичей Александра Селихова.

«Селихов проходит УМО, пока каких-то отклонений не выявлено. Будем дальше тестировать. Что касаемо, как вы сказали, чехарды с вратарями в составе, то это коллегиальный выбор по состоянию здоровья, но в первую очередь это решает тренерский штаб. Всегда бывают изменения в составе из-за здоровья. Ситуации разные со своими причинами. Были небольшие проблемы со спиной у Селихова, но мы это решили.

Считаю, что ребята мужественно закончили первую часть сезона, несмотря на эпидемию вирусной инфекции, которая была не только в нашей стране», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.