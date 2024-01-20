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Защитник «Факела» Брызгалов высказался о голе в контрольном матче с «Насафом»

Защитник «Факела» Брызгалов высказался о голе в контрольном матче с «Насафом»
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Защитник «Факела» Сергей Брызгалов прокомментировал поражение в контрольном матче с узбекистанским «Насафом» (1:2). Футболист отметился забитым мячом.

«К сожалению, этот матч мы проиграли. При этом могу сказать, что все ребята полностью отдавались игре. Но такое случается, ведь это футбол.

Чувствовалось ли в игре, что мы находимся под нагрузками? Безусловно, да. Но это рабочий процесс, поэтому нам приходится играть в таком ритме. В то же время стоит отдать должное сопернику. Они были хорошо готовы физически, поскольку у них уже совсем скоро старт чемпионата.

Что же касается моего гола, то забивать всегда приятно. Мы работаем над стандартными положениями. Я пришёл в ту точку, в которой и должен был оказаться. Никита хорошо исполнил подачу, благодаря которой мне просто осталось подставить голову», — приводит слова Брызгалова пресс-служба «Факела».

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