Игрок «Атлетико» Аспиликуэта может пропустить четыре месяца из-за тяжёлой травмы

Правый защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта рискует пропустить от 8 до 12 недель из-за повреждения, которое он получил в минувшем матче 1/8 финала Кубка Испании с «Реалом» (4:2). Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 34-летний защитник получил разрыв наружного мениска. В ближайшие часы будет принято решение о формате лечения Аспиликуэты.

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Напомним, правый защитник появился на поле на 106-й минуте матча, однако из-за травмы был заменён уже на 116-й минуте.

В нынешнем сезоне Аспиликуэта принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.