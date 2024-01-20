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Игрок «Атлетико» Аспиликуэта может пропустить четыре месяца из-за тяжёлой травмы

Игрок «Атлетико» Аспиликуэта может пропустить четыре месяца из-за тяжёлой травмы
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Правый защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта рискует пропустить от 8 до 12 недель из-за повреждения, которое он получил в минувшем матче 1/8 финала Кубка Испании с «Реалом» (4:2). Об этом сообщает Sport.es.

Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лино – 39'     1:1 Облак – 45+1'     2:1 Мората – 57'     2:2 Хоселу – 82'     3:2 Гризманн – 100'     4:2 Рикельме – 119'    

По информации источника, 34-летний защитник получил разрыв наружного мениска. В ближайшие часы будет принято решение о формате лечения Аспиликуэты.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, правый защитник появился на поле на 106-й минуте матча, однако из-за травмы был заменён уже на 116-й минуте.

В нынешнем сезоне Аспиликуэта принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Турнирная сетка Кубка Испании
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