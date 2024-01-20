Михаил Игнатов рассказал, чем был полезен опыт в «Спартаке-2»

Полузащитник Михаил Игнатов высказался о выступлениях за «Спартак-2».

«Мне был полезен опыт в «Спартаке-2», чтобы обрасти мясом, сыграть с мужиками после молодёжки. Набраться опыта», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Михаил Игнатов выступал за «Спартак-2» в период с 2018 по 2022 год.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний полузащитник провёл 14 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Также на счету футболиста семь игр, один гол и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.