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Будущий игрок «Реала» Эндрик: не хочу быть ни «новым Пеле», ни «новым Роналдо»

Будущий игрок «Реала» Эндрик: не хочу быть ни «новым Пеле», ни «новым Роналдо»
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17-летний центральный нападающий «Палмейраса» Эндрик, который грядущим летом присоединится к мадридскому «Реалу», заявил, что не хочет, чтобы его сравнивали с такими легендарными бразильскими футболистами, как Пеле и Роналдо.

«Есть вещи, которые люди говорят и говорят обо мне, как, например, о том, что я «новый Пеле» или «новый Роналдо». Я хочу быть Эндриком, и для меня не имеет значения, что обо мне говорят. Теперь на мне лежит большая ответственность, и я собираюсь выдержать это давление, потому что знаю, что могу помочь своей семье, а также воодушевить других молодых людей», — приводит слова Эндрика Mundo Deportivo.

Напомним, в минувшем сезоне Эндрик принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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