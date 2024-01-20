Тренер ЦСКА Федотов рассказал о физическом состоянии игроков клуба

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о физическом состоянии футболистов, в котором они подошли к первому зимнему учебно-тренировочному сбору, а также высказался о нагрузках во время тренировок.

«Футболисты очень профессионально подошли к делу, приехали в полной боевой готовности. Ни о весовых излишках, ни о других проблемах даже речи не было. Видно, что ребята поддерживали форму в том числе и в отпуске. Сразу включились в работу.

Нагрузки предлагаются приличные? По-другому никак. Это первый сбор, нужно вернуть необходимые кондиции. Заложить фундамент для выступления во второй части сезона. Да, работы много, и футболисты с честью её выдерживают. Они понимают, зачем мы всё это делаем», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

Нынешней зимой ЦСКА проведёт три сбора. Первый из них будет проходить в Абу-Даби с 14 по 26 января. Остальные сборы состоятся в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

На данный момент ЦСКА после 18 сыгранных матчей РПЛ располагается на восьмой строчке с 28 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», имея в своём активе 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками.