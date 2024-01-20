Френки де Йонг рассказал, каких качеств не хватает нынешней «Барселоне»

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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг оценил нынешнюю ситуацию в каталонском клубе.

«Нам необходимо совершенствоваться, ведь нам не хватает силы и концентрации. Качество нашей команды налицо, у нас действительно хорошая команда, способная бороться за титулы», — приводит слова де Йонга официальный аккаунт «Барселоны» в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, после 19 туров испанской Примеры сине-гранатовые набрали 41 очко и на текущий момент занимают третье место.

В четверг, 18 января, «Барселона» в 1/8 финала Кубка Испании со счётом 3:1 обыграла клуб «Унионистас де Саламанку» и прошла в следующий раунд этого соревнования.

14 января каталонский клуб проиграл мадридскому «Реалу» в финале Суперкубка Испании со счётом 4:1.