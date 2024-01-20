Павлюченко: Тюкавин прогрессирует, и через годик-два он будет на другом уровне

Бывший нападающий английского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о форварде московского «Динамо» Константине Тюкавине.

«Тюкавин прогрессирует, и, думаю, через годик-два он будет на другом уровне. Сможет ли в АПЛ заиграть? Тяжело сказать. В нынешних условиях из наших там никто не заиграет (смеётся). В «Тоттенхэм» его? Я никакого отношения к «Тоттенхэму» не имею», — приводит слова Павлюченко Legalbet.

Тюкавин является воспитанником «Динамо», за основную команду бело-голубых форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл 18 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста пять игр и один гол в Фонбет Кубке России.