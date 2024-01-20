Тренер «Реала» Анчелотти высказался о наличии коррупции в футбольном арбитраже Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, могут ли футбольные арбитры, работающие в Испании, заниматься коррупцией, и, в частности, рассказал о своём отношении к «делу Негрейры».

«Я доверяю имеющейся арбитражной системе. То, что произошло с «Барселоной», находится под следствием. Мы просто должны подождать», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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Напомним, «Барселона» обвиняется в том, что на протяжении нескольких лет платила Хосе Негрейре, ранее являвшемуся вице-президентом технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. По мнению обвинения, Негрейра заставлял испанских судей принимать решения в пользу каталонского клуба. В свою очередь, сине-гранатовые настаивают на том, что Негрейра подготавливал для них только технические отчёты.