Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» объявил состав на первый контрольный матч на сборах

В контрольном матче встретятся московский «Локомотив» и саудовский «Аль-Охдуд». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Тикнизян, Кузьмичёв, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Глушенков, Дзюба.

«Аль-Охдуд» находится на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 20 очков за 19 матчей.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», который заработал 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» на выезде встретится с московским «Динамо» в начале марта.