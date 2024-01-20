Форвард ЦСКА Мусаев высказался о конкуренции за место в составе армейцев

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о конкуренции за место в основном составе армейцев.

«Заруба пойдёт конкретная. Она только в плюс, мы её не боимся. Будем в глаза смотреть. Кто достоин, тот и играет», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 19 декабря московский ЦСКА объявил о подписании 22-летнего нападающего Тамерлана Мусаева из калининградской «Балтики». С 2014 по 2015 год юный футболист занимался в академии ПФК ЦСКА.

В нынешнем сезоне Тамерлан Мусаев принял участие в 25 матчах за «Балтику» во всех официальных турнирах. В этих играх он отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 700 тысяч.