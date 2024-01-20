Кечинов: Комбаров уже имеет тренерский опыт, в «Спартаке-2» он будет прогрессировать

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение Дмитрия Комбарова на пост главного тренера второй команды красно-белых — «Спартака-2».

«Я спокойно отнёсся к новости о том, что Комбаров возглавил «Спартак-2». Если бы в составе «Спартака» играло много молодых футболистов и воспитанников академии, я был бы рад. Мы видим, что играет много легионеров.

Дмитрий сам в прошлом футболист, и уже успел поработать тренером в «Звезде», уже имеет определённый опыт. Я думаю, что маленькими темпами он будет прогрессировать. Хочется пожелать ему успехов, развивать свои навыки в роли тренера» — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Несолёных.

Дмитрию Комбарову 36 лет. Он выступал в составе московского «Спартака» с 2010 по 2019 год. За красно-белых Дмитрий в общей сложности провёл 272 матча во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 26 забитых мячей и 42 результативные передачи. Вместе с красно-белыми он завоевал два трофея. В 2017-м Дмитрий стал чемпионом России в составе москвичей.