«Ньюкасл» интересуется Онана из «Эвертона»

«Ньюкасл» рассматривает бельгийского полузащитника «Эвертона» Амаду Онана как вариант решения кадровых проблем в полузащите, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Эвертон» запрашивает около € 58 млн за переход футболиста. «Сороки» хотели бы снизить цену, либо рассмотреть вариант с платной арендой игрока с последующим выкупом. Сам игрок встревожен текущим положением «ирисок» и готов рассмотреть уход из клуба.

Также сообщается, что футболистом интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 22-летний Амаду Онана провёл 17 матчей и отметился одним забитым мячом. Также на счету полузащитника четыре игры, один гол и одна результативная передача в Кубке английской лиги и два матча в Кубке Англии.