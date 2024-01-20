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«Мы должны поблагодарить его». Анчелотти — о поведении Винисиуса в игре с «Атлетико»

«Мы должны поблагодарить его». Анчелотти — о поведении Винисиуса в игре с «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заступился за вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора, который стал участником нескольких конфликтных ситуаций во время минувшего матча 1/8 Кубка Испании с «Атлетико» из Мадрида (4:2).

Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лино – 39'     1:1 Облак – 45+1'     2:1 Мората – 57'     2:2 Хоселу – 82'     3:2 Гризманн – 100'     4:2 Рикельме – 119'    

«В последний раз я разговаривал с ним во вторник, поблагодарив его за то, что он сделал, и за то, что он забил три гола в финале Суперкубка Испании. Мы должны поблагодарить его за то, что он делает для нас, хотя есть вещи, над которыми стоит поработать», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, в матче с «матрасниками» Винисиус вступил в словесную перепалку с полузащитником «Атлетико» Родриго Де Паулем. Также у бразильского футболиста произошёл конфликт с главным тренером соперника Диего Симеоне. По информации СМИ, в ходе этого конфликта Винисиус оскорбил мать аргентинского специалиста.

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