«Мы должны поблагодарить его». Анчелотти — о поведении Винисиуса в игре с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заступился за вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора, который стал участником нескольких конфликтных ситуаций во время минувшего матча 1/8 Кубка Испании с «Атлетико» из Мадрида (4:2).
«В последний раз я разговаривал с ним во вторник, поблагодарив его за то, что он сделал, и за то, что он забил три гола в финале Суперкубка Испании. Мы должны поблагодарить его за то, что он делает для нас, хотя есть вещи, над которыми стоит поработать», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
Напомним, в матче с «матрасниками» Винисиус вступил в словесную перепалку с полузащитником «Атлетико» Родриго Де Паулем. Также у бразильского футболиста произошёл конфликт с главным тренером соперника Диего Симеоне. По информации СМИ, в ходе этого конфликта Винисиус оскорбил мать аргентинского специалиста.
- 20 января 2024
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