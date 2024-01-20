Самедов пожелал удачи Дмитрию Комбарову на посту главного тренера «Спартака-2»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов пожелал прокомментировал назначение Дмитрия Комбарова на пост главного тренера второй команды красно-белых — «Спартака-2».

«Поздравляю Диму! Не знаю, готов ли он к этой должности, но Дима — амбициозный парень. Желаю ему удачи», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Дмитрию Комбарову 36 лет. Он выступал в составе московского «Спартака» с 2010 по 2019 год. За красно-белых Дмитрий в общей сложности провёл 272 матча во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 26 забитых мячей и 42 результативные передачи. Вместе с красно-белыми он завоевал два трофея. В 2017-м Дмитрий стал чемпионом России в составе москвичей.