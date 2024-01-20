Навас: у Абаскаля есть хорошая возможность возглавить «Кадис» и заявить о себе в Ла Лиге

Испанский экс-футболист «Рубина» Сесар Навас прокомментировал возможное назначение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Кадис».

«Мне кажется, что Абаскаль мог бы быть заинтересован в том, чтобы возглавить «Кадис». Это хорошая возможность, чтобы показать и заявить о себе в Ла Лиге, поскольку он не руководил ни одним испанским клубом. Для него это была бы хорошая возможность открыть себя рынку в испанском футболе.

Гильермо — отличный тренер, молодой и перспективный, поэтому у него есть хорошая возможность тренировать «Кадис».

Московский «Спартак» — очень большой клуб с большим размахом в российском футболе. Для любого специалиста большая честь быть тренером «Спартака». Московский клуб намного крупнее и имеет потенциал больше, чем «Кадис». Конечно, тот факт, что российские клубы не участвуют в европейских соревнованиях является препятствием, поскольку в противном случае я бы не променял работу в московском «Спартаке» на работу в «Кадисе», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.