Алжир — Буркина-Фасо: Траоре вывел буркинийцев вперёд

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Алжира и Буркина-Фасо. Матч проводится на стадионе «Стад де ла Пе в Буаке (Кот-д'Ивуар).

В компенсированное время первого тайма нападающий Буркина-Фасо и грозненского «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Абдул Тапсоба. В начале второго тайма, на 51-й минуте, нападающий сборной Алжира Багдад Бунеджа сравнял счёт.

На 70-й минуте нападающий Буркина-Фасо Бертран Траоре забил второй мяч своей команды, реализовав пенальти — 2:1.

В матче 1-го тура группы D Алжир сыграл вничью с Анголой (1:1), а сборная Буркина-Фасо с минимальным счётом победила Мавританию.