Лев Яшин вошёл в сборную лучших футболистов всех времён по версии ChatGPT

Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал сборную лучших футболистов всех времён по версии ChatGPT. Российский голкипер Лев Яшин попал в эту команду мечты. Наибольшее представительство получила Бразилия. В сборную вошли три футболиста из этой южноамериканской страны.

Вратарь: Лев Яшин (Россия).

Защитники: Маркос Кафу (Бразилия), Франц Беккенбауэр (Германия), Паоло Мальдини (Италия), Роберто Карлос (Бразилия).

Полузащитники: Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина), Йохан Круифф (Нидерланды).

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Пеле (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).

Напомним, легендарный голкипер московского «Динамо» становился пятикратным чемпионом СССР, золотым призёром на Олимпиаде в 1956 году и чемпионом Европы в 1960 году.