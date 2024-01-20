Лев Яшин вошёл в сборную лучших футболистов всех времён по версии ChatGPT

Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал сборную лучших футболистов всех времён по версии ChatGPT. Российский голкипер Лев Яшин попал в эту команду мечты. Наибольшее представительство получила Бразилия. В сборную вошли три футболиста из этой южноамериканской страны.
Вратарь: Лев Яшин (Россия).
Защитники: Маркос Кафу (Бразилия), Франц Беккенбауэр (Германия), Паоло Мальдини (Италия), Роберто Карлос (Бразилия).
Полузащитники: Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина), Йохан Круифф (Нидерланды).
Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Пеле (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).
Напомним, легендарный голкипер московского «Динамо» становился пятикратным чемпионом СССР, золотым призёром на Олимпиаде в 1956 году и чемпионом Европы в 1960 году.