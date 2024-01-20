В «Ароке» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к воспитаннику «Барселоны» Мухике

Спортивный директор португальского клуба «Арока» Жоэл Пиньу прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» заинтересован в трансфере нападающего команды Рафы Мухики, который является воспитанником «Барселоны».

«Предложений к нам по Мухика от «Спартака» не поступало. Но скажу сразу, что Рафа не продаётся», — приводит слова Пиньу «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что московский «Спартак» проявляет интерес к 25-летнему нападающему португальской «Ароки» Рафе Мухике. Отмечалось, что с инициативой о рассмотрении испанского футболиста для усиления красно-белых выступил спортивный директор клуба Томаш Амарал.

«Арока» выступает в высшем дивизионе Португалии. В нынешнем сезоне Рафа Мухика принял участие в 23 матчах за «Ароку» во всех официальных турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 2 млн.