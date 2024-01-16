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«Крылья Советов» объявили нового соперника для первой игры на сборах

«Крылья Советов» объявили нового соперника для первой игры на сборах
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Первым соперником самарских «Крыльев Советов» на зимних тренировочных сборах станет «Гостивар» из Северной Македонии. Встреча пройдёт 24 января. Начало матча запланировано на 17:00 мск, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Напомним, самарский клуб должен был провести на первом учебно-тренировочном сборе две встречи с сербскими командами «Вождовац» и «Раднички 1923». Однако эти матчи были отменены.

Все три сбора самарцев пройдут в Турции: первый — с 13 по 26 января, второй — с 31 января по 13 февраля, третий — с 17 февраля по 1 марта. Медицинское обследование футболисты «Крыльев Советов» пройдут 30 января. Соперниками самарского клуба по товарищеским матчам на сборах также должны стать «Алания», «Пюник» (Армения), «Ахмат», «Динамо» (Москва) и «Химки».

В первом матче после возобновления сезона «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом» в гостях в рамках РПЛ.

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