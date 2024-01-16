«Крылья Советов» объявили нового соперника для первой игры на сборах

Первым соперником самарских «Крыльев Советов» на зимних тренировочных сборах станет «Гостивар» из Северной Македонии. Встреча пройдёт 24 января. Начало матча запланировано на 17:00 мск, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Напомним, самарский клуб должен был провести на первом учебно-тренировочном сборе две встречи с сербскими командами «Вождовац» и «Раднички 1923». Однако эти матчи были отменены.

Все три сбора самарцев пройдут в Турции: первый — с 13 по 26 января, второй — с 31 января по 13 февраля, третий — с 17 февраля по 1 марта. Медицинское обследование футболисты «Крыльев Советов» пройдут 30 января. Соперниками самарского клуба по товарищеским матчам на сборах также должны стать «Алания», «Пюник» (Армения), «Ахмат», «Динамо» (Москва) и «Химки».

В первом матче после возобновления сезона «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом» в гостях в рамках РПЛ.