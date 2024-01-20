Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Мали. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Капишабы: трансфер в ЦСКА возможен этой зимой, есть договорённости

Агент Капишабы: трансфер в ЦСКА возможен этой зимой, есть договорённости
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Адриано Спадото, который представляет интересы защитника бразильского «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабы, высказался о возможном трансфере игрока в московский ЦСКА.

«Трансфер Капишабы в ЦСКА этой зимой возможен. Сейчас мы общаемся с клубом, есть предварительные договорённости. «РБ Брагантино» будет решать проблемы с банковскими гарантиями.

Боится ли игрок ехать в Россию? Нет, никакого страха, а только радость. ЦСКА — большой клуб для нас», — приводит слова Спадото Sport24.

Напомним, ЦСКА хотел оформить трансфер Капишабы летом 2023 года, однако австрийская компания «Ред Булл», которая контролирует деятельность «РБ Брагантино», наложила запрет на переход. Кроме того, недавно сообщалось, что армейцы продолжают интересоваться бразильским футболистом.

26-летний игрок в прошлом сезоне сыграл 56 матчей за бразильскую команду, где отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Капишабы составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Агент Капишабы: мы действительно ведём переговоры с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android