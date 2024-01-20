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Агент Капишабы: трансфер в ЦСКА возможен этой зимой, есть договорённости

Футбольный агент Адриано Спадото, который представляет интересы защитника бразильского «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабы, высказался о возможном трансфере игрока в московский ЦСКА.

«Трансфер Капишабы в ЦСКА этой зимой возможен. Сейчас мы общаемся с клубом, есть предварительные договорённости. «РБ Брагантино» будет решать проблемы с банковскими гарантиями.

Боится ли игрок ехать в Россию? Нет, никакого страха, а только радость. ЦСКА — большой клуб для нас», — приводит слова Спадото Sport24.

Напомним, ЦСКА хотел оформить трансфер Капишабы летом 2023 года, однако австрийская компания «Ред Булл», которая контролирует деятельность «РБ Брагантино», наложила запрет на переход. Кроме того, недавно сообщалось, что армейцы продолжают интересоваться бразильским футболистом.

26-летний игрок в прошлом сезоне сыграл 56 матчей за бразильскую команду, где отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Капишабы составляет € 2 млн.