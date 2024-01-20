Хорди Томпсон, который перейдёт в «Оренбург», не смог вылететь в Россию – CNN

Футболист чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсон, который перейдёт в «Оренбург» на правах аренды, не смог вылететь в Россию, сообщает CNN.

По информации источника, футболист был готов вылететь в Россию, однако после приезда в аэропорт узнал, что все билеты на его рейс перепроданы.

Напомним, 19-летний Томпсон обвиняется в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Он был выпущен из Чили под залог квартиры. Томпсон сможет играть в России лишь до конца сезона, затем ему нужно будет вновь получать разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом. Также сообщалось, что «Оренбург» арендует Томпсона с возможностью выкупа.

При этом чилиец в прошлом сезоне провёл 27 матчей во всех турнирах, где отметился шестью мячами и двумя ассистами. А его рыночная стоимость, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 800 тыс.